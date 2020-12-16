وزير الخارجية يناقش مع نظيره التركي دخول العراقيين إلى تركيا دون تأشيرة

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو تي تركيا، تابعته الخليج 365، إنه "تمت مناقشة تطبيق اتفاقية سنجار والخطوات التي يجب اتخاذها، وايضا مناقشة العودة لاتفاق 2009 لدخول العراقيين إلى تركيا من دون تأشيرة".
واشار حسين، بحسب وكالة الانباء الرسمية، الى ان "الوضع السوري يؤثر بشكل مباشر على الأمن في العراق".
ووصل وزير الخارجية إلى تركيا، اليوم الاربعاء، في زيارة رسمية تمهيداً لزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم غد الخميس.
واشار حسين، بحسب وكالة الانباء الرسمية، الى ان "الوضع السوري يؤثر بشكل مباشر على الأمن في العراق".
ووصل وزير الخارجية إلى تركيا، اليوم الاربعاء، في زيارة رسمية تمهيداً لزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم غد الخميس.
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