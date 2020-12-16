تأجيل التصويت على اختيار المدينة المستضيفة لاسياد آسيا 2030 بسبب اشتباه بوجود اختراق

رياضة 2020-12-16 | 11:16 561 مشاهدة اجل المجلس الأولمبي الآسيوي، التصويت للمرة الثالثة في المجلس الأولمبي الآسيوي لاختيار المدينة المستضيفة لاسياد 2030 بسبب اشتباه بوجود اختراق في العملية الانتخابية.



وتصدر بند استضافة الألعاب الآسيوية لعام 2030، والذي تقدمت له وعقد اجتماع الجمعية العمومية الـ39، للمجلس الأولمبي الآسيوي الذي سيترأسه، الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح، وبحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية، وزير الرياضة ، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزير بن مساعد ورؤساء اللجان الأولمبية الآسيوية في مسقط.وتصدر بند استضافة الألعاب الآسيوية لعام 2030، والذي تقدمت له السعودية بـ« ملف الرياض 2030»، إضافة إلى الدوحة جدول أعمال اللجنة، حيث قدمت بعثتي الدولتين عروضاً لملفهما يعقبهما تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأولمبي الآسيوي التي زارت المدينتين واطلعت عن قرب عن ما تضمنته ملفات المتقدمين. بعد ذلك تم التصويت إلكترونياً ولأوّل مرّة من قبل عمومية المجلس الأولمبي بحضور 32 دولة، فيما كان تصويت الدول المتبقية الـ13 إلكترونياً على أن يعلن بعدها رئيس المجلس عن اسم المدينة الفائزة، ليتم بعدها توقيع العقد مع الدولة المستضيفة لأسياد آسيا 2030. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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