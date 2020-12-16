2020-12-16 | 11:16
561 مشاهدة
وتصدر بند استضافة الألعاب الآسيوية لعام 2030، والذي تقدمت له السعودية بـ« ملف الرياض 2030»، إضافة إلى الدوحة جدول أعمال اللجنة، حيث قدمت بعثتي الدولتين عروضاً لملفهما يعقبهما تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأولمبي الآسيوي التي زارت المدينتين واطلعت عن قرب عن ما تضمنته ملفات المتقدمين.
بعد ذلك تم التصويت إلكترونياً ولأوّل مرّة من قبل عمومية المجلس الأولمبي بحضور 32 دولة، فيما كان تصويت الدول المتبقية الـ13 إلكترونياً على أن يعلن بعدها رئيس المجلس عن اسم المدينة الفائزة، ليتم بعدها توقيع العقد مع الدولة المستضيفة لأسياد آسيا 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل التصويت على اختيار المدينة المستضيفة لاسياد آسيا 2030 بسبب اشتباه بوجود اختراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.