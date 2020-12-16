القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحطمت، صباح الأربعاء، مروحية جزائرية، في مياه البحر المتوسط، بسواحل منطقة بوهارون، قرب الجزائر العاصمة، ولقي قائدها مصرعه.
ولم يتضح على الفور أسباب تحطم المروحية.
قال التلفزيون الحكومي وقنوات خاصة إن "الطائرة المروحية عسكرية تابعة للجيش وأن قائد الطائرة قتل على الفور".
وسارع خفر السواحل والدفاع المدني إلى مكان سقوط المروحية في محاولة لإنقاذ قائدها، وسط تضارب في الأنباء بالإعلام المحلي حول أسباب سقوطها.
وشهد ميناء بوهارون، الثلاثاء، غرق قارب للصيد يقل 5 صيادين، حيث سارعت فرق الدفاع المدني وخفر لإنقاذ جميع البحارين.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط مروحية عسكرية جزائرية وسط البلاد ومقتل قائدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.