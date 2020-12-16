سقوط مروحية عسكرية جزائرية وسط البلاد ومقتل قائدها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحطمت، صباح الأربعاء، مروحية جزائرية، في مياه البحر المتوسط، بسواحل منطقة بوهارون، قرب الجزائر العاصمة، ولقي قائدها مصرعه.

ولم يتضح على الفور أسباب تحطم المروحية.



قال التلفزيون الحكومي وقنوات خاصة إن "الطائرة المروحية عسكرية تابعة للجيش وأن قائد الطائرة قتل على الفور".



وسارع خفر السواحل والدفاع المدني إلى مكان سقوط المروحية في محاولة لإنقاذ قائدها، وسط تضارب في الأنباء بالإعلام المحلي حول أسباب سقوطها.

وشهد ميناء بوهارون، الثلاثاء، غرق قارب للصيد يقل 5 صيادين، حيث سارعت فرق الدفاع المدني وخفر لإنقاذ جميع البحارين.