الصحة العالمية تحذر من خطر مرتفع لموجة ثالثة لكورونا في أوروبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حضت منظمة الصحة العالمية، على ارتداء الكمامات خلال احتفالات عيد الميلاد في أوروبا.



وحذرت الصحة العالمية، من خطر مرتفع لموجة ثالثة من كورونا في أوروبا بداية 2021.

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