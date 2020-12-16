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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل ضابط و3 جنود سودانيين بهجوم لميليشيا إثيوبية شرق البلاد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قتل اليوم الأربعاء، ضابط و3 جنود سودانيين بهجوم لميليشيا إثيوبية، شرق البلاد، وفقا لما أوردته فضائية العربية.
يذكر أن الجيش السوداني ألقى القبض على أحد كبار قادة المليشيات الإثيوبية داخل الحدود السودانية برفقة أفراد أسرته وكمية ضخمة من الأموال والذهب، آواخر نوفمبر الماضي.
وفى الرابع من ديسمبر الجاري، تمكنت القوات السودانية، من استعادة السيطرة على بعض المناطق القريبة من إقليم التيجراي، والواقعة في الفشقة الصغرى، والتى كانت تحتلها ميليشيات إثيوبية، منذ نحو ٢٥ عاما، بدعم من أديس أبابا، حيث سيطر الجيش السودانى على معسكر "خور يابس" داخل الفشقة الصغرى قبالة "بركة نورين"، وبهذه الخطوة المهمة تكون قد تبقت نصف المساحة التى كانت تحت سيطرة ميليشيات "الشفتا" الإثيوبية بدعم رسمي.
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