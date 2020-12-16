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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش السوداني يمنع مئات المرتزقة من الوصول إلى ليبيا في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن متحدث باسم قوات الدعم السريع السودانية العميد جمعة جمال آدم، توقيف المئات في 2020 كانوا في طريقهم إلى ليبيا.
وأوضح العميد جمعة آدم حسب موقع "أخبار ليبيا 24" أن قواته تمكنت من توقيف 576 شخصاً، منهم 243 شخصاً في فبراير (شباط) الماضي كانوا في طريقهم إلى ليبيا للعمل مع أطراف النزاع مقابل 20 ألف جنيه شهرياً.
وأشار إلى ضبط 122 شخصاً في دارفور، كانوا في طريقهم إلى ليبيا للعمل مرتزقة، في يونيو (حزيران)، مبيناً أنهم حوكموا بموجب قانون الطوارئ بالسجن لمدة 6 أشهر.
وكشف جمعة توقيف 160 شخصاً بينهم سوريون، في يوليو (تموز)، في شمال دارفور أثناء توجههم إلى ليبيا، و41 في سبتمبر (أيلول) الماضي في غرب دارفور بينهم 4 أطفال
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