المفوضية الأوروبية: الأيام المقبلة حاسمة للاتفاق على بريكست

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء إن الأيام "المقبلة ستكون حاسمة" للتوصل إلى اتفاق حول العلاقة بين لندن والاتحاد الأوروبي بعد بريكست، لكن حل قضية صيد السمك "لايزال معقداً للغاية".



وقالت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي قبل أسبوعين من الموعد النهائي للانفصال بين لندن والاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر(كانون الأول): "أحيانا نشعر أننا لن نتمكن من حل مشكلة الصيد"

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