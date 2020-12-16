مقتل 13 شرطياً أفغانياً في هجوم لطالبان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال مسؤولون اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 13 من رجال الشرطة قتلوا عقب أن شن مسلحو حركة طالبان هجوماً على نقطة تفتيش بإقليم باغلان بشمال أفغانستان.



وقال العضوان بمجلس الإقليم فيروز الدين ايماق وشمس الحق باراك ضيا، لوكالة الأنباء الألمانية، إن ثلاثة آخرين من رجال الشرطة أصيبوا خلال الهجوم الذي وقع ليلة أمس في منطقة وزير أباد في مدينة بول خمري.

قال ايماق إنه تم إحراق دبابة وعدة مركبات شرطية خلال الهجوم.

ومن ناحية أخرى، نفذ مسلحو طالبان هجمات ضد القوات الحكومة في إقليم أورزجان بجنوب البلاد.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم أحمد شاه سهيل، والعضو بمجلس الإقليم حياة الله فضلي، إن الهجمات وقعت في منطقة ديهراوود.

وتحدث المسؤولون المحليون عن أرقام متضاربة لحجم الخسائر البشرية في الهجمات.

وتجرى الحكومة الأفغانية وحركة طالبان مباحثات سلام منذ أكثر من شهرين بهدف إنهاء الحرب التي استمرت عقوداً، ولكن الصراع الدموي في البلاد مازال مستمراً