شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان الأوروبي يضخ 47.5 مليار يورو لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 وافق البرلمان الأوروبي على تخصيص 47.5 مليار يورو من الصناديق الهيكلية للاتحاد، لتعزيز التدابير الرامية إلى تخفيف الآثار المباشرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في المناطق الأكثر تضرراً في التكتل.

وبدعم 654 صوتاً ورفض 23 وامتناع 17 عن التصويت، أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر الأربعاء للحزمة الملية. وبموجب القرار، ستصرف هذه الأموال على مدار العامين المقبلين لدعم الاقتصاد والصحة والقطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا مثل السياحة والثقافة.

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