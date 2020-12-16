شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القبض على ستة إرهابيين من تنظيم داعش في محافظة نينوى العراقية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الأربعاء، القبض على ستة إرهابيين من تنظيم داعش في محافظة نينوى.



وقالت الوكالة في بيان أورده موقع "السومرية نيوز"، إن استخبارات نينوى، قبضت على ستة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، لعملهم بما يسمى المعسكرات العامة وفرقة الفرقان وديوان الجند وديوان الحسبة تحت أسماء وكنى مختلفة

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