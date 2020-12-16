شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال بعيد الميلاد في بريطانيا قرار شخصي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

لندن: «رويترز»

قال وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك، إن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، تعتقد أن الأمر بيد كل شخص في ما يتعلق بالتجمع للاحتفال بعيد الميلاد، لكن يتعين الأخذ في الاعتبار مخاطر وباء «كوفيد ـ 19» على الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وتعرضت الحكومة لضغوط، الثلاثاء، لمراجعة خططها لتخفيف القيود لمدة خمسة أيام في وقت الاحتفالات، بعد أن أصدرت دوريتان طبيتان مؤثرتان، مناشدة مشتركة نادرة من نوعها لإلغاء هذه السياسة.

ورداً على سؤال عن عيد الميلاد، قال جنريك: «لا نُملي على الناس كيفية اتخاذ هذا القرار.. لا يمكنك إصدار تشريع بكل شيء، يجب أن تطلب من الناس في نهاية الأمر الاعتماد على تقديرهم الشخصي».

وحث جنريك الناس على إمعان التفكير في الأمر، مشيراً إلى ارتفاع الحالات بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة.