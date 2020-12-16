شكرا لقرائتكم خبر عن التلقيح ضد «كورونا» يبدأ في نفس اليوم بكل دول أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل-أ.ف.ب

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، أن دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين ستكون قادرة على بدء حملات التطعيم ضد وباء «كوفيد-19»، في اليوم نفسه عندما تعطي سلطة التنظيم الأوروبية ضوءاً أخضر للقاح الذي طورته شركة فايزر/بيونتيك.

وقالت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي: «أخيراً في غضون أسبوع ستتم الموافقة على اللقاح الأول لذا يمكن أن تبدأ التطعيمات على الفور. إنها مهمة ضخمة». وأضافت: «دعونا نبدأ في أقرب وقت ممكن حملة التطعيم هذه معاً في الدول الـ27 على أن تبدأ في نفس اليوم».

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