شكرا لقرائتكم خبر عن قيود مشددة في أوروبا لحصر «كورونا» مع اقتراب الميلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين: «أ.ف.ب»

تطبق عدة دول أوروبية سلسلة قيود جديدة لوقف انتشار وباء «كوفيد ـ 19» بمستويات تعتبر مقلقة مع اقتراب عيد الميلاد؛ إذ تغلق الحانات في لندن والمدارس في الدنمارك والمتاجر في ألمانيا التي أعلنت، الأربعاء، أنها سجلت عدداً قياسياً من الوفيات في اليوم الأول من بدء إعادة الحجر جزئياً.

في الوقت نفسه، تسـرّع أوروبا خطواتها على جبهة اللقاحات؛ إذ ستنظر الوكالة الأوروبية للأدوية اعتباراً من 21 كانون الأول/ديسمبر؛ أي قبل ثمانية أيام من الموعد المقرر، في مصير لقاح «فايزر ـ بيونتيك» لتمهد الطريق بذلك أمام احتمال بدء حملات التلقيح في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية السنة.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الثلاثاء، أن «كل يوم يحتسب»، فيما بدأت حملات التلقيح في بريطانيا والولايات المتحدة، وتنطلق، الأربعاء، في البرازيل.

وفي ألمانيا التي تواجه موجة ثانية من الوباء تُبذل جهود شاقة للسيطرة عليه، كما حصل في الربيع. وأعلن معهد «روبرت كوخ» الصحي، الأربعاء، وفاة 952 شخصاً في الساعات الـ 24 الماضية، فيما أحصيت 27,728 إصابة جديدة بـ«كورونا»، وهو مستوى يقارب الحصيلة القياسية اليومية التي سجلت الجمعة الماضي.

وتأتي هذه الأرقام الجديدة بينما تفرض ألمانيا إغلاق المتاجر «غير الأساسية» حتى 10 كانون الثاني/يناير. وهذا الإعلان أثار صدمة في بلد لم تغلق فيه المتاجر منذ الموجة الأولى من الوباء في الربيع.

وعبر رئيس اتحاد التجار ستيفان غنيث عن أسفه قائلاً: «ستتحول أهم فترة في العام إلى إخفاق تام». في برلين، سارع السكان إلى المتاجر وسط المدينة للقيام بمشتريات العيد قبل الإغلاق.

مسمار جديد

وفي بريطانيا، ستضطر الحانات والمطاعم والفنادق إلى الإغلاق، الأربعاء، للمرة الثالثة منذ بدء انتشار الوباء. وقالت إيما ماكلاركين المديرة العامة لجمعية الحانات، إنه «مسمار جديد» في نعش الحانات.

وفي الدنمارك، ستتوسع إجراءات العزل الجزئي السارية في ثلثي مناطق البلاد (إغلاق المدارس والثانويات والحانات والمطاعم والمراكز الرياضية والأماكن الثقافية) إلى كل أنحائها، الأربعاء. وسجلت السلطات، الثلاثاء، ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات خلال 24 ساعة في المملكة التي تعد 5,8 مليون نسمة لتتجاوز بذلك 116 ألف حالة.

وفي هولندا، دخل الإغلاق لمدة خمسة أسابيع حيز التنفيذ، الثلاثاء، حتى 19 كانون الثاني/يناير. من جهتها فرضت فرنسا ـ حيث تواصل وتيرة الإصابات ارتفاعها ـ حظر تجول بات سارياً من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً كل ليلة، بما في ذلك رأس السنة الجديدة، باستثناء ليلة عيد الميلاد فقط. وتبقى الحانات والمطاعم والمسارح وقاعات العروض ودور السينما والمتاحف، مغلقة منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

تمديد عطلة الميلاد

في كندا، أعلنت مقاطعة كيبيك الأكثر تضرراً من الوباء في البلاد، إغلاق المتاجر غير الأساسية من 25 كانون الأول/ديسمبر، إلى 11 كانون الثاني/يناير، مع فرض العمل عن بعد اعتباراً من الخميس، مع تمديد عطلة الميلاد لأسبوع إضافي لطلاب المدارس الابتدائية.

وتسبب الوباء في وفاة أكثر من 1,62 مليون شخص في العالم، مع حوالي 73 مليون إصابة بحسب تعداد أعدته كالة «فرانس برس»، الثلاثاء، عند الساعة «11,00 ت.ج»، استناداً إلى مصادر رسمية.

وبعد الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرراً من الوباء بـ303 آلاف و292 وفاة، تحل البرازيل ثانياً بـ182 ألفاً و799 وفاة. وحددت وزارة الصحة البرازيلية التي تطلق، الأربعاء، حملة تلقيح وطنية، هدف تلقيح يبلغ 70% من سكان البلاد خلال 16 شهراً؛ أي حوالي 150 مليون شخص.

وبدأت الولايات المتحدة، الاثنين، حملة تلقيح واسعة النطاق ترمي ـ في مرحلة أولى ـ إلى تلقيح عشرين مليون شخص خلال كانون الأول/ديسمبر الجاري، يتوزعون على نزلاء دور رعاية المسنين (ثلاثة ملايين شخص) وموظفي القطاع الصحي (21 مليوناً)، قبل أن يرتفع هذا العدد إلى مئة مليون شخص بحلول نهاية آذار/مارس.

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أنه سيتلقى قريباً اللقاح ضد فيروس «كورونا» بشكل علني، وأن خبير الأمراض المعدية أنطوني فاوتشي، أوصى بأن يتم ذلك «عاجلاً وليس آجلاً».