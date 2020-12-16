شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 16 مليون أفغاني بحاجة للمساعدات في 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة - أ.ف.ب صرح مسؤول في الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن المنظمة الدولية ستضطر حسب توقعاتها إلى مساعدة خمسة ملايين أفغاني إضافي في 2021 مقارنة بالعام الجاري، ما يرفع الذين بحاجة للمساعدات إلى 16 مليوناً، بسبب أزمة فيروس «كورونا» المستجد وتزايد المواجهات.

وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالوكالة راميش راجا سينغهام في مؤتمر صحفي إن «الحاجة تتزايد» والحصول على «تمويل (المساعدات) ضرورة ملحة».

وشدد مسؤول الأمم المتحدة الذي عاد لتوه من رحلة إلى أفغانستان على الشتاء القاسي جداً الذي يشهده هذا البلد عادة. وأشار إلى أن زيادة الاحتياجات تأتي من «أزمة كوفيد-19 والمواجهات المتزايدة ونزوح السكان». وقال راجا سينغهام: «ننتقل من وضع طلبنا فيه دعماً لحوالي 11 مليون شخص للعام 2020، إلى تقديرات تشير إلى أنهم سيكونون 16 مليوناً العام المقبل».

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