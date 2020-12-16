شكرا لقرائتكم خبر عن ملاكم «اليوتيوب» لا يصدق عرض مواجهة مايوذر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ملاكم اليوتيوب لوجان بول (25 عاماً)، إنه لم يصدق عرض مواجهة الأمريكي فلويد مايوذر الذي لم يهزم عندما قدم له مدير أعماله العقد لتوقيعه، واعتزل مايوذر (43 عاماً) الملاكمة في 2017 بعد فوزه على كونور ماكجريجور، ثم عاد لخوض نزال استعراضي أمام الياباني نازوكاوا في رأس سنة 2018.

وأكد مايوذر أن نزال لوجان لا يتعلق بالمال؛ بل لسحق ملاكم يحظى بشعبية كبيرة على السوشيال ميديا (5.8 مليون متابع على تويتر، و22.6 مليون على اليوتيوب).

وقال مايوذر إن النزال المنتظر في 20 فبراير المقبل، سيتفوق في عدد المشاهدات على نزال تايسون فيوري، أمام ديونتاي وايلدر.

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