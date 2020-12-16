شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يترأس اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية عن بعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية اجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وأشاد سموه بالدور الكبير الذي أبرزته الكوادر التمريضية في ظل جائحة فيروس "كوفيد - 19" وما شهدته الدولة من قصص الإيثار وبذل التضحيات اللامحدودة من الممرضين تجسيدا لإخلاصهم للمهنة وتفانيهم في خدمة الوطن كأحد أهم أبطال خط الدفاع الأول، مؤكدا أنهم يستحقون التقدير والدعم المستمر .

وقال سموه إن الكوادر التمريضية جزء لا يتجزأ من النظام الصحي في دولة الإمارات وأحد أهم أركانه ومن واجبنا ضمان توفير البيئة الداعمة لهم والفرص التطويرية وخطط التنمية التي تعزز من كفاءاتهم وإبراز دورهم في المشاركة في وضع السياسات الصحية وتلبية الأولويات الوطنية وضمان الاستجابة المثلى والمرنة للأزمات والطوارئ الصحية".

وكان عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع قد استعرض خلال الاجتماع " الاستراتيجية الوطنية لتعزيز مهنتي التمريض والقبالة - خارطة الطريق للعام 2025 " والتي تعكس التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو الريادة وتبني أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في تعزيز وتمكين النظام الصحي .

وتهدف الاستراتيجية الوطنية الأولى من نوعها في الدولة إلى زيادة أعداد المواطنين والمواطنات الراغبين بالالتحاق بهذه المهنة وتحسين البرامج الأكاديمية التمريضية العامة والتخصصية ورفع جودة خدمات الرعاية التمريضية وخدمات القبالة في الدولة وذلك من خلال خمسة محاور إستراتيجية تشمل الحوكمة والتشريعات المهنية الفعالة، ونظام إداري متكامل للقوى العاملة في مهنتي التمريض والقبالة، وخدمات صحية وتمريضية ذات جودة عالية، والجودة والابتكار في التعليم والتطوير المهني، والبحث العلمي والممارسـة المبنية على الأدلة.

واستعرض حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم آخر المستجدات والإحصائيات المتعلقة بالعملية التعليمية في ظل جائحة فيروس "كوفيد 19" والإجراءات والضوابط المتعلقة بالدوام للطلبة والهيئات التدريسية والموظفين في المدارس الحكومية والخاصة والحضانات ومراكز الطفولة المبكرة والجامعات إلى جانب تسليط الضوء على مجمل ونوعية الأنشطة التي تنفذ في المؤسسات التعليمية وأي انعكاسات لها من ناحية تطبيق الإطار العام للبروتوكولات والاشتراطات والإجراءات الاحترازية في كافة المؤسسات التعليمية والتي يهدف إلى تحقيق بيئة تعليمية آمنة وصحية أثناء الجائحة.

من جانبها استعرضت شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب مقترح معايير جديدة لمتطلبات القبول في برامج الابتعاث وفقا لأفضل الممارسات العالمية يتضمن أنظمة ومسارات متنوعة تعكس تطلعات الشباب والتوجهات المستقبلية للدولة وتضمن الاستفادة المثلى للطلبة والشباب المتفوقين من فرصة الابتعاث.

وناقش المجلس أهمية تنويع دول الابتعاث والمجالات والتخصصات الدراسية واللغات التي يتعلم بها الطلاب بهدف تنويع الخبرات التي يكتسبها الطالب الإماراتي المبتعث إلى جانب وضع البرامج التي من شأنها تأهيل الطلبة الراغبين في الدراسة في تلك الدول.

حضر الاجتماع عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع و حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم و نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب و جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام و ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين و حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع و عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد و الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة و زكي أنور نسيبة وزير دولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات وشما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب و سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة أمين عام المجلس و سارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة و الدكتور عبدالله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية - دبي و الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيس هيئة التعليم الخاص - الشارقة و محمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي.