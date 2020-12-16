رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان يشيد بقرار الرئيس توفير لقاح كورونا بالمجان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بقرار الرئيس السيسي بتوفير لقاح فيروس كورونا بالمجان لجميع المواطنين، جاء ذلك في افتتاح جلسة النقاش المجتمعى حول نظم التغطية الصحية و منظورها الحقوقي في سياق جائحة كورونا التي عقدت اليوم.

وأضاف فايق أن هذه الفاعلية تأتي في إطار الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المنعقدة في باريس شهر ديسمبر 1948، موضحا ان هذا الإعلان انتصارا للإنسانية خصوصاً أنه جاء بعدما شاهده العالم من مآسي و كوارث نتيجة الحرب العالمية الثانية. في هذا الإعلان اتفقت إرادة جميع الدول وأعلنت عزمها على التحرر من الخوف ، و الفاقة ، و التمتع بحرية الرأي و حرية العقيدة و العيش بكرامة ، وأن تتساوى الناس جميعاً في الحقوق على أساس من الحرية و العدل ، و إقامة السلام في العالم ورفع مستوى المعيشة في جو من التسامح و الحرية.

وقال فايق إن الاحتفال هذا العام يأتي في وقت انتشر فيه كوفيد 19 لينتهك اقدس حق من حقوق الانسان و هو الحق في الحياة، ويقضى على حياة أكثر من مليون و نصف إنسان حتى الآن .

وأشار فايق إلى أن هذه الجائحة اثبتت أنه رغم تقدم العلم و التكنولوجيا في العالم، فإن الإنسان ما زال عاجزاً أمام مفاجآت الطبيعة وما تحمله من مخاطر مضيفا أن المحور الرئيسي في التنمية البشرية هو الصحة ، و أنه لا يمكن تحسين حياة الناس أو الحفاظ على الحق في الحياة دون توفير الصحة الجيدة و تعزيز الرعاية الصحية.وأنه من الضروري أن يتعاون العالم كله لإيجاد منظومة صحية قادرة على مواجهة كل المخاطر التي تنتهك حقوق الإنسان و تهدده في صحته و حياته " .

وأضاف فايق أنه بعد الإعلان عن صلاحية العديد من الأمصال ، علينا أن نكون في غاية الحذر و نلتزم بكل تعليمات السلامة الصحية في الفترة القادمة إلى أن يتاح التطعيم للجميع، و خاصة أنها تتزامن مع فصل الشتاء الذى ينتظر أن تزداد فيه قدرة الفيروس على الانتشار.

ودعا فايق المجتمع المدني بصفة عامة الى تحمل المسئولية في توعية المواطنين بالالتزام بتعليمات الأمان التي تصدرها وزارة الصحة .

