شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للانتخابات تخطر نواب برلمان 2020 بقرار فوزهم رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، الفائزين فى الجولات الأربعة من انتخابات مجلس النواب، رسميا بقرار فوزهم واكتسابهم عضوية البرلمان.

وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإخطار الفائزين فى الانتخابات بقرار فوزهم رسميا وإرسال خطابات تهئنة لهم لاختيارهم ممثلين عن دوائرهم الانتخابية تحت قبة برلمان 2020.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الإثنين الماضى فوز 100 مرشح بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وتضمن اسماء الفائزين فى محافظة القاهرة فوز كل من سيد جاد المولى عن دائرة الزيتون وسيد نصر عن دائرة حدائق القبة وعمرو السنباطى عن دارة أول مدينة نصر ومحمد رضا البنا عن دائرة المرج وعلى عبد الونيس عن دائرة البساتين وعبد النعيم حامد وعرفة مصطفى صالح عن دائرة حلوان.

وفى بورسعيد فاز حسن طارق عن دائرة بورفؤاد وفى السويس فاز حسن محمد محمود عيد وجمال عبيد عن دائرة السويس وفى دمياط فاز ضياء الدين داوود وضياء الدين على يصل عن دائرة أول دمياط، ومحمود محمد مشعل وحسن عبد الوهاب عن دائرة كفر سعد وفى الدقهلية فاز وحيد فوده وأحمد الشرقاوى عن دائرة أول المنصورة، ومحمد اسماعيل الشريف عن دائرة المنصورة، وحسن حسين المير عن دائرة ثان المنصورة ووحيد قرقر وفايق الزكى عن دائرة بلقاس والسيد الخضر ورضا عبد الله غازى عن دائرة طلخا ومكرم رضوان واشرف الشبراوى ووليد فرعون عن دائرة دكرنس ومحمد خالد نور الدين وخالد مصطفى كامل عن دائرة منية النصر ومجدى محمد الأمير واحمد الحديدي عن دائرة المنزلة واحمد الالفى ومحمود العزب عن دائرة ميت غمر وايهاب انيس وشريف الجبلى عن دائرة اجا واسامة عبد العاطى ,محمد السعيد عوض عن دائرة السنبلاوين.

وفى الشرقية فاز لطفى محمد شحاته وايمان خضر ومرورة هاشم ومجدى عاشور عن دائرة أول الزقازيق حموده محمد وسامى نصر الله وعبد الله فهمى الرماح عن دائرة بلبيس وخالد مشهور ووجيه اباظة ومى رشدى عن دائرة منيا القمح وحاتم عبد العزيز ونبيل عسكر عن دائرة أبو كبير وطلعت السويدى وعبد الباقى تركيا عن دائرة ديرب نجم علاء عبد النبى وعلاء النجار وامام منصور عن دائرة فاقوس وفؤاد أباظة وثروت سويلم عن دائرة أبو حماد والسيد رحمو واحمد عبد اللطيف الطحاوى عن دائرة الحسينية وفى القليوبية فاز درويش مرعى عن دائرة قليوب.

وفى كفر الشيخ فاز سيد شمس الدين وباسم حجازى وياسر منير عن دائرة كفر الشيخ وعلى أبو أحمد ومحمد هاشم عن دائرة سيدى سالم ويونس عبد الرزاق فرج محمد زكى عن دائرة الحامول وعادل محمد النجار ومحمد الصمودى ومحمد عبد العليم داود عن دائرة دسوق.

وفى محافظة الغربية فاز عن الدائرة الأولى "أول طنطا"، عبد المنعم إبراهيم شهاب، سمير جابر محمود عيسى، غباشى محمود بدوى، وعن الدائرة الثانية "كفر الزيات"، سامح فتحى إسماعيل حبيب، محمد أحمد يوسف فايد، وعن الدائرة الثالثة "قطور"، عبد الله احمد السيد الشيخ، وعن الدائرة الرابعة" اول المحلة" محمود عبد السميع حسن الشامى، أحمد بلال سعد البرلسى، وعن الدائرة الخامسة "المحلة الكبرى"، حامد جلال حامد، إبراهيم محمد عبد الله الديب، وعن الدائرة السادسة "سمنود" فاز أحمد عبد الحكم يوسف دراج، وعن الدائرة السابعة "زفتى" محمد سعد بدراوى، مصطفى راغب على أبو زيد، عامر حامد عامر الشوربجى.

وفى محافظة المنوفية فاز عن الدائرة الأولى "شبين الكوم"، أحمد عبد الحميد حجازى، هانى مصطفى خضر، وعن الدائرة الثانية "قويسنا"، عصمت عبد الفتاح يس زايد، محمد حمدى عبد الحليم موسى، وعن الدائرة الثالثة ""تلا"، كريم طلعت أحمد عصمت السادات، علاء حسن عبد الواحد جعفر، وعن الدائرة الرابعة "أشمون"، صابر أحمد عبد القوى، عصام عبد السلام ياسين، وعن الدائرة الخامسة "الباجور"، محمود محمد رفعت عباس البرعى، وعن الدائرة السادسة "منوف"، أيمن عبد الهادى سليمان معاذ، أحمد أبو زيد دياب.

وفاز في محافظة الإسماعيلية عن الدائرة الأولى "ثانى الإسماعيلية"، عصام أحمد دياب، أحمد ياسين أحمد محمد دندش، وعن الدائرة الثانية "القنطرة غرب"، محمد السيد طلبة، وعن الدائرة الثالثة "القصاصين الجديدة" أحمد محمد بدران البعلى، سامى محمد على سليم، وفى محافظة شمال سيناء فاز عن الدائرة الأولى "أول العريش" عبد العزيز مطر، وعن الدائرة الثانية سامى كامل، وفى محافظة جنوب سيناء فاز عن الدائرة الثالثة "الطور" حميد سليمان محمد موسى.