وزير الخارجية الأمريكي: العدوان الإلكتروني الروسي ضدنا مستمر

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن العدوان الإلكتروني الروسي "ضدنا" مستمر.

وردد بومبيو، معزوفة التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، ونوه إلى أن روسيا هي التحدي الحقيقي للولايات المتحدة في الفضاء الإلكتروني، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وبحسب بومبيو فإن الروس "حاولوا أن يتدخلوا في انتخاباتنا عام 2008 و2012 و2016. وتمكنا من صد هجومهم في عام 2020... ولكنهم تحد حقيقي".

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الغرب يسير

في اتجاه نظام أحادي القطب، لكن الصين وروسيا لن تخضعا له.

وقال لافروف في مؤتمر لمجلس الأمناء والاجتماع العام للمجلس الروسي للشؤون الدولية: "الغرب يحاول، بلا شك، إحياء نظام أحادي القطب للنظام العالمي، ولكن لن تخضع له أقطاب مثل الصين وروسيا".