أفغانستان.. مقتل وإصابة 18 من قوات الأمن فى هجوم شنته طالبان

شن مسلحون من حركة "طالبان" هجوما، صباح اليوم الأربعاء، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 13 عنصرا أمنيا، وأصابة 5 آخرونفي إقليم بغلان شمال شرقي أفغانستان.

وقال مسعفون وذوو الضحايا لقناة "أريانا نيوز" التلفزيونية، إن "طالبان" هاجمت نقطة تفتيش أمنية، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأضافت "وقع الهجوم في منطقة وزير آباد بمدينة بولي خمري".

وأشارت القناة الأفغانية إلى أن "السلطات المحلية

لم تعلق بعد على أعداد الضحايا".

و فى وقتا سابق من الشهر الجارى، قتل عشرة من أفراد قوات الأمن الأفغانية وأصيب ستة آخرون، جراء هجوم لجماعة "طالبان" بإقليم "قندوز".

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الإثنين، عن العضو بمجلس الإقليم خليل قاريزادا أن الهجوم وقع ليلا على نقطة أمنية بالإقليم، مضيفة أن بين القتلى

آمر بالقوات الحدودية.

من جانبها، أعلنت جماعة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم .. فيما لم تعلق سلطات الأمن المحلية بشكل منفصل

على الهجوم.

يذكر أنه في نهاية فبراير، وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" في قطر على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عاما من الحرب.

وينص الاتفاق على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرًا وبدء حوار بين الأطراف الأفغانية في مارس بعد صفقة تبادل الأسرى، وانطلقت محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان في العاصمة القطرية الدوحة في 12 سبتمبر.