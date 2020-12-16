الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل 12 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 86 ألفاً و770 حالة في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصاً.

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