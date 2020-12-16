زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزيرة ميندناو في الفلبين

سيف اليزيد - ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر جزيرة ميندناو في جنوب الفلبين اليوم، فيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال كان على عمق 26.9 كيلو متر تحت سطح الأرض.

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