حراس الأمن الخاص وعمال المناولة يحتجون ضد “الاستعباد والاستغلال”..عمل 12 ساعة يوميا مقابل نصف الحد الأدنى للأجور” – فيديو

طالب حراس الأمن، وعمال شركات المناولة، في وقفة احتجاجية، أول أمس الاثنين، الجهات الوصية أن تنصفهم من “الظلم” وظروف العمل القاسية، التي يعيشونها دون مقابل معقول.
وجاء ذلك في وقفة نظمها الاتحاد المغربي للشغل في الرباط، وحملت شعار “كفا من الاستغلال، والعبودية، والتمييز القانوني، والفعلي تجاه حراس الأمن الخاص” احتجاجا على أوضاع هذه الفئة، مشيرا إلى أنهم يشتغلون لأكثر من 12 ساعة في اليوم مقابل نصف الحد الأدنى للأجور، من دون عطلة أسبوعية، أو سنوية، أو عطل في الأعياد، ومنح أقدمية، ولا تقاعد، أو تعويضات عائلية، أو تغطية صحية.
المفتوحي المكناسي، حارس أمن خاص، أكد، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن حراس الأمن الخاص يعيشون ظروف عمل مزرية مع التهميش، والإستغلال، ويعملون ساعات طويلة قد تصل إلى 12 ساعة، بينما يتلقون أجر 7 ساعات فقط.
وأكد المتحدث نفسه أن حراس الأمن الخاص يناشدون الملك محمد السادس، ويطالبون الحكومة بالإنصاف، من جشع “صحاب الشكارة”، المسيطرين على القطاع.
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