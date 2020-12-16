سوق عشوائي يظهر وسط بني ملال يثير الغضب.. مواطنون: استغلوا حالة الطوارئ الصحية- فيديو

طالب مواطنون في حي “المسيرة 2” السلطات المحلية بالتدخل من أجل إيجاد حل بعد ظهور سوق عشوائي وسط مدينة بني ملال .

وعبر سعيد أحد ممثلي قاطني حي المسيرة لـ”اليوم 24″ أن السوق العشوائي، الذي ظهر وسط الحي، خلال فترة الحجر الصحي، خلق لدى السكان معاناة يومية، إذ تسبب في إغلاق الشارع، وعرقلة الحياة اليومية للمواطنين.

وطالب المتحدث ذاته، السلطات، والمسؤولين المعنيين بالتدخل العاجل، من أجل حل نهائي للمشكل، وأن مكان السوق ليس وسط الأحياء السكنية.