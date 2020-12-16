كوفيد-19.. الوكالة الأوروبية للأدوية تبدي رأيها في لقاح (فايزر-بايونتيك) يوم 21 دجنبر

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الوكالة أنها ستعلن خلال هذا الاجتماع الترخيص للقاح (فايزر – بايونتيك) من عدمه، مشيرة إلى أنها تلقت بيانات إضافية بهذا الخصوص.

وكانت ألمانيا أعلنت في وقت سابق اليوم أنها تراهن على صدور ترخيص من الاتحاد الأوروبي لهذا اللقاح “قبل عيد الميلاد”.

وقال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، في تصريحات صحفية، إن “الهدف هو أن نحصل على الموافقة قبل عيد الميلاد (..) نريد أن نبدأ حملة التلقيح في ألمانيا قبل نهاية العام الحالي”.

يشار إلى أن دول الولايات المتحدة، والسعودية، وبريطانيا، والأردن، والبحرين، وعمان، وسنغافورة، وكندا والمكسيك أعطت موافقتها على اللقاح الذي يصنعه تحالف (فايزر/بايونتيك).

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و621 ألفا و397 شخصا في العالم منذ الإبلاغ في الصين عن ظهور المرض نهاية دجنبر 2019.

وأصيب أكثر من 72 مليونا و761 ألفا و200 شخص في العالم بالفيروس، تعافى منهم 48 مليونا و866 ألفا و300 شخص على الأقل حتى اليوم.