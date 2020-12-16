لدعم المقاولات.. “بنك إفريقيا” يتفق مع بنك “إكسيم” الهندي

أعلن بنك إفريقيا وبنك التصدير والاستيراد الهندي (إكسيم بنك) عن توقيع مذكرة تفاهم، تهدف إلى دعم المقاولات المغربية والهندية والنهوض بالاستثمارات، وخاصة في القطاعات المبتكرة.
ويتركز عمل بنك إكسيم الهندي، المملوك للدولة بنسبة مائة في المائة، حول تمويل وتسهيل والنهوض بالتجارة الدولية، ويعمل كوكالة تقدم من خلالها الحكومة الهندية خطوط ائتمان للبلدان النامية.
وذكرت نائبة المدير العام لبنك إكسيم الهندي، السيدة هارشا بانغاري، أن المؤسسة الهندية مولت أزيد من 60 مقاولة هندية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكثر من 9 مليارات دولار، وتتطلع إلى النهوض أكثر بالاستثمارات في المغرب بالنظر إلى الإمكانات المتعددة التي يتوفر عليها.
من جهته، قال المدير العام المنتدب للبنك المغربي للتجارة الخارجية، محمد أغومي، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين البنكين تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، ودعم المقاولات المغربية والهندية ماليا، وتعزيز جهود كلا الطرفين لتحقيق الهدف المنشود، المتمثل في النهوض بالتنمية في إفريقيا وآسيا.
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