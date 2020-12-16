البحرين: لقاح كورونا اختياري وبالمجان لكل مواطن ومقيم

الأربعاء 16 ديسمبر 2020

وجه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بإتاحة لقاح كورونا بالمجان لكل مواطن ومقيم، على أن يكون اختيارياً لمن يرغب في أن يستفيد من هذا التحصين.



وقال الملك اليوم في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لمملكة البحرين : "ستبدأ البحرين قريبا بتنفيذ حملتها الوطنية لتوفير التطعيم الآمن والمرخص للوقاية من الفيروس المستجد، ولقد وجهنا بأن يتاح بالمجان لكل مواطن ومقيم، على أن يكون اختياريا لمن يرغب أن يستفيد من هذا التحصين" وفق وكالة الأنباء البحرينية.

وأضاف: "كلنا أمل بأننا مقبلون قريبا على عودة الحياة إلى طبيعتها بل وأفضل من سابق عهدها".

وأعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، الأحد، موافقتها على التسجيل الرسمي للقاح مضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركة سينوفارم الصينية للأدوية.

وذكر البيان أن "البحرين قد شاركت في التجارب السريرية للقاح ضمن حملة من أجل الإنسانية، حيث شارك أكثر من 7700 متطوع في تجارب المرحلة الثالثة. كما سبق وأن أجازت الهيئة الاستخدام الطارئ للقاح"