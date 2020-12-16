شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل حوالي 1000 وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الثلاثاء إن البلاد سجلت 964 وفاة جديدة بفيروس كورونا و42889 حالة إصابة مؤكدة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجل البلد في المجمل 182799 وفاة، وستة ملايين و970 ألفا و34 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

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