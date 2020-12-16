شكرا لقرائتكم خبر عن "غوغل ترجمة" يكشف أكبر عملية زراعة القنب بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

اكتشفت الشرطة البريطانية عملية كبيرة لزراعة القنب في شمال البلاد عن طريق الصدفة. وقالت شرطة نورثمبريا إن ضباطها أوقفوا سيارة بالقرب من هوتون لو سبرينغ كان يستقلها شخصان خلال عملية مراقبة روتينية.

وأسفرت عملية المراقبة هذه عن أكبر عملية التجارة بالمخدرات صدفة بعد أن فتح أحد ركاب السيارة بالخطأ تسجيل فيديو على هاتفه النقال يظهر مزرعة القنب. وكان مرتكب هذا الخطأ يعتزم الاستعانة بتطبيق غوغل ترجمة للتواصل مع عناصر الشرطة لأنه لا يتقن اللغة الإنكليزية.

وبعد اكتشاف التسجيل المصور من طرف الشرطة تم القبض على الرجلين البالغين من العمر 38 و22 عامًا للاشتباه في زراعتهما المخدرات والتجارة بها. وتصل العقوبة القصوى لهذه الجريمة إلى 14 عامًا سجنا في المملكة المتحدة في حالة ثبات الإدانة.

وأوضحت الشرطة أن التحقيقات التي أعقبت عملية التفتيش واكتشاف التسجيل المصور أسفرت عن العثور على مزرعة نباتية تضم 600 نبتة من القنب الهندي تمتد على ثلاثة طوابق في منزل يقع في قرية مجاورة.