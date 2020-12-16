شكرا لقرائتكم خبر عن 26 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل
وسجلت الهند 9.93 مليون حالة إصابة إلى الآن، والهند في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة لكن عدد حالات العدوى اليومية تراجع بثبات منذ أن بلغ ذروة نحو 97 ألف إصابة في منتصف سبتمبر أيلول.
وقالت وزارة الصحة اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 360 وفاة ليصل الإجمالي إلى 144069.
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