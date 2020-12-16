اليوم الوطني البحريني.. عيد الاستقلال والتنمية والوفاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

يحتفل الشعب البحريني بعيد استقلاله الـ٤٩ الذي يصادف الـ 16 من ديسمبر من كل عام.

الاستقلال الذي أعلن البحرين دولة مستقلة ذات سيادة وعضوا في الأمم المتحدة، أتبعته القيادة البحرينية بنهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية، ما أسس لقيام الدولة العصرية الحديثة.



نوعت القيادة البحرينية مصادر دخل البلاد ومواردها، فتجاوزت الاعتماد على العائدات النفطية عبر إقامة مؤسسات حديثة لصناعات الألومنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية، وقدمت تسهيلات تشريعية وضريبية فتدفقت الاستثمارات، وبنت 11 منطقة صناعية في سبيل تأمين الرفاه والرغد والعيش الكريم لمواطنيها.

حمد بن عيسى آل خليفة..مسيرة بناء تثري تاريخ البحرين

حققت مملكة البحرين إنجازات حضارية ضخمة عبر «رؤية البحرين 2030» والمشروع الإصلاحي الذي تقدم بالبلاد على صعيد الإصلاحات السياسية والديمقراطية، وصون حقوق الإنسان، وتمكين المرأة مثل الشيخة هيا راشد آل خليفة التي قدمت تجربة دبلوماسية رائدة عندما مثلت البحرين رئيسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ٦١ عام 2006.

اليوم الوطني للبحرين.. أبوظبي والمنامة "قلب وعين"

آثر البحرينيون جمع العيدين إلى يوم واحد.. فبات عيد الاستقلال موافقا لعيد جلوس الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الـ١٦ من ديسمبر من كل عام، ليقرنوا بذلك الاستقلال بالوفاء .

