روحاني يقول إنه سعيد لرحيل ترامب "الإرهابي الخارج على القانون"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء إنه سعيد لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيترك المنصب واصفا إياه بأنه "إرهابي" و"أكثر الرؤساء الأمريكيين خروجا عن القانون". وأضاف في كلمة أمام الحكومة نقلها التلفزيون "لم تغمرنا الفرحة بقدوم السيد بايدن لكننا سعداء برحيل ترامب" في إشارة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

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