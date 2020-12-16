زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة مينداناو الفلبينية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاربعاء، جزيرة مينداناو الفلبينية.



وذكر المركز الألماني لأبحاث العلوم الجيولوجية، أن الزلزال حدث على عمق 10 كيلومترات، ولم تردي حتى الان أي تفاصيل عن وجود أضرار مادية أو بشرية.

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