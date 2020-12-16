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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليوم.. ألمانيا تبدأ تطبيق إغلاق صارم للحياة العامة لاحتواء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بدأت ألمانيا اليوم الأربعاء تطبيق إغلاق صارم للحياة العامة في جميع أنحاء البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
واعتبارا من اليوم وحتى 10 يناير المقبل، على الأقل، ستُطبق اللوائح ذات الصلة في جميع الولايات الألمانية.
وتنص هذه اللوائح على وجوب إغلاق متاجر البيع بالتجزئة، باستثناء المتاجر المخصصة للاحتياجات اليومية، بالإضافة إلى إغلاق المدارس أو تعليق إلزام الحضور.
ولم يعد مسموحا بفتح صالونات تصفيف الشعر وخدمات العناية بالجسم.
كما ستظل التجمعات الخاصة مقصورة على أسرتين فقط بحد أقصى خمسة أفراد، ولا يتم احتساب الأطفال دون 14 عاما من بينهم.
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