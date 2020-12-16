شكرا لقرائتكم خبر عن ملادينوف مبعوثاً أممياً لليبيا ووينسلاند خلفاً له في الشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة-أ.ف.ب

أعطى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الضوء الأخضر لتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف والنرويجي تور وينسلاند مبعوثين جديدين للمنظمة الدولية إلى ليبيا والشرق الأوسط على التوالي، كما أفاد دبلوماسيون.

ويأتي تعيين ملادينوف بعد عشرة أشهر من استقالة اللبناني غسان سلامة من منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، في خطوة عزاها يومها إلى دواع صحيّة قبل أن يعبّر عن استيائه من عدم التزام العديد من أعضاء الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء في مجلس الأمن الدولي، بقرارات كانوا هم أول من وافق عليها.

كما يأتي تعيين الدبلوماسي البلغاري بعد رفض الولايات المتحدة مرشّحَين إفريقيين لتولّي هذا المنصب، وفرضها على شركائها في مجلس الأمن تقسيم المنصب إلى قسمين هما مبعوث أممي يساعده «منسّق» لهذه البعثة الأممية الصغيرة (حوالي 230 شخصاً).

ووفقاً لدبلوماسيين، فإنّ تعيين شخصية أوروبية على رأس البعثة الأممية في ليبيا يعني أنّ منصب «منسّق» البعثة سيؤول حتماً إلى شخصية إفريقية في ما يشبه جائزة ترضية للقارة السمراء التي لطالما شدّدت على وجوب أن تكون هناك «حلول إفريقية لمشاكل إفريقية» وحاولت عبثاً، انطلاقاً من هذا المبدأ، إسناد وظيفة المبعوث الأممي إلى دبلوماسي إفريقي.

وكان جوتيريس طرح اسم وزير الخارجية الجزائري الأسبق رمطان لعمامرة لخلافة سلامة، لكنّ واشنطن رفضت هذا الترشيح، ليعود الأمين العام ويطرح اسم مرشّحة إفريقية أخرى هي الوزيرة الغانية السابقة هنا سيروا تيتيه التي لقي ترشيحها نفس الرفض الأمريكي.

ويشغل ملادينوف (48 عاماً) منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط منذ 2015. وخلال مهمته هذه واجه العديد من التحدّيات.

وسيخلفه في منصب «المنسّق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط» تور وينسلاند (68 عاماً) الدبلوماسي النرويجي المتخصّص بقضايا الشرق الأوسط.

إضافة إلى مهامه الدبلوماسية كان وينسلاند مستشاراً لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط بين عامي 2007 و2008، ويشغل وينسلاند حالياً منصب المبعوث الخاص للحكومة النروجية إلى الشرق الأوسط.