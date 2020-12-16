شكرا لقرائتكم خبر عن بوتيدجيدج وزيراً للنقل.. بايدن يواصل تشكيل إدارته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب، رويترز

يعتزم الرئيس المنتخب جو بايدن تعيين منافسه السابق في الانتخابات التمهيدية إلى السباق الرئاسي بيت بوتيدجيدج وزيراً للنقل، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، في حين من المتوقع اختيار حاكمة ولاية ميشيجان السابقة جنيفر جرانهولم لمنصب وزيرة الطاقة، وترشيح جينا مكارثي، المديرة السابقة لوكالة حماية البيئة في إدارة الرئيس باراك أوباما، لدور جديد للإشراف على تنسيق سياسة المناخ المحلية في البيت الأبيض.

وبوتيدجيدج (38 عاماً) الرئيس السابق لبلدية ساوث بند، المدينة المتوسطة الحجم في ولاية إنديانا، خاض الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي مرشّحاً مغموراً على الصعيد الوطني، لكنّه سرعان ما حقّق شعبية واسعة قبل أن يقرّر الانسحاب من السباق لصالح بايدن بهدف قطع الطريق على السناتور اليساري بيرني ساندرز. وبقراره إسناد حقيبة النقل إلى بوتيدجيدج، المعروف أكثر بلقب «العمدة بيت»، يكون بايدن قد أوكل إليه جزءاً كبيراً من مشروعه الرامي لتجديد البنية التحتية للبلاد.

وقالت منظمة «فيكتوري إنستيتيوت» التي تدعو لتولّي شخصيات من الأقلّيات الجنسية مناصب تنفيذية إنّ «العمدة بيت» سيصبح «أول شخص يجاهر بانتمائه إلى مجتمع الميم يعيَّن في منصب دائم في الإدارة الرئاسية».

وبوتيدجيدج محارب سابق تخرّج من جامعتي «هارفرد» و«أكسفورد» وعمل في شركة «ماكنزي» للاستشارات، وقد خاض في نيسان/أبريل 2019 الانتخابات التمهيدية الرئاسية وتمكّن سريعاً من أن يتحوّل من شخصية سياسية مغمورة على الصعيد الوطني إلى أحد المتنافسين الرئيسيين في السباق لنيل بطاقة الترشيح الديمقراطية إلى الانتخابات الرئاسية.

وفي نيسان/أبريل الفائت، حين أعلن بوتيدجيدج انسحابه من السباق لمصلحة بايدن الذي يكبره بأربعين عاماً، قال يومها نائب الرئيس السابق عنه «يذكّرني بابني بو»، الذي توفي بسرطان المخّ، وأضاف: «هذه أفضل مجاملة يمكن أن أقوم بها لرجل».

ويعتزم بايدن اختيار حاكمة ولاية ميشيجان السابقة جنيفر جرانهولم لمنصب وزيرة الطاقة في إدارته. وكانت جرانهولم (61 عاما) أول امرأة تشغل منصب حاكم ولاية ميشيجان، حيث خدمت فترتين من 2003 إلى 2011. وعملت مع بايدن، الذي كان نائب الرئيس في عهد أوباما، على حزمة إنقاذ شركتي «جنرال موتورز» و«كرايسلر».

وعلى الرغم من مخاوف بعض العاملين في قطاع السيارات، فقد دعمت جرانهولم الجهود المبذولة لبناء مصانع بطاريات متقدمة للسيارات الكهربائية في ميشيجان. كما كافحت لتطبيق معيار يُلزم بأن يتم توليد جزء من طاقة الولاية من مصادر متجددة.

وإذا أكد مجلس الشيوخ ترشيحها، فمن المتوقع أن تلعب جرانهولم دوراً في تعزيز ملفات البطاريات المتقدمة وكفاءة الطاقة وتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة والنووية، في الوقت الذي سيجعل فيه بايدن التصدي لتغير المناخ أحد ركائز إدارته.

إلى ذلك، قال مصدران مطلعان، الثلاثاء، إن بايدن سيرشح جينا مكارثي، المديرة السابقة لوكالة حماية البيئة في إدارة الرئيس باراك أوباما، لدور جديد للإشراف على تنسيق سياسة المناخ المحلية في البيت الأبيض.

وستقود مكارثي جهوداً لعدة وكالات لتنسيق سياسة التغير المناخي الداخلية وسيكون عملها مناظراً لعمل جون كيري الذي عينه بايدن مبعوثاً خاصة لتغير المناخ. وتشغل مكارثي في الوقت الحالي منصب رئيس مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية وهو جماعة وطنية للبيئة. وصاغت كمديرة لوكالة حماية البيئة في عهد أوباما بعض سياسات المناخ المميزة لإدارة أوباما، ومن بينها خطة الطاقة النظيفة لتقليص الانبعاثات من محطات الكهرباء.

ومن المتوقع أن تلعب دوراً رئيسياً في تنفيذ الإجراءات المقررة في إدارة بايدن المقبلة للتعامل مع التغير المناخي وتحقيق العدالة البيئية. ودعا بايدن إلى تحقيق هدف إنهاء الانبعاثات بحلول عام 2035، وإلى مسعى جريء للتحول للسيارات الكهربائية وتوسيع إنتاج الطاقة المتجددة.