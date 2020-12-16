شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 523 إصابة جديدة بـ«كورونا» و23 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - رويترز قالت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، إن مصر سجلت 523 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و23 وفاة مقارنة مع 511 حالة إصابة و23 وفاة قبلها بيوم. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن إجمالي حالات الإصابة في مصر بالفيروس حتى الثلاثاء هو 122609 حالات من ضمنها 105450 حالة تماثلت للشفاء و6966 وفاة.

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