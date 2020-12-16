شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحث الأسر على الالتزام باشتراطات السلامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي-وام

كثفت شرطة أبوظبي التوعية الوقائية للأسر حاثة أولياء الأمور على الالتزام بإجراءات السلامة والتقيد بالقوانين والأنظمة التي وضعت من أجل سلامتهم وسلامة أبنائهم تحت شعار «شتاؤنا آمن وممتع».

وناشدت شرطة أبوظبي أولياء الأمور ضرورة حث أبنائهم من مستخدمي الدراجات النارية على القيادة الآمنة والالتزام بشروط السلامة العامة خصوصاً عند استخدامها في البر وعدم القيادة بتهور لتجنب وقوع الحوادث.

وأكدت ضرورة تعزيز الاشتراطات الوقائية لحماية الأطفال من حوادث السقوط من البنايات أو المباني السكنية والاهتمام بالمراقبة الدائمة للأطفال عند اقترابهم من النوافذ، محذرة من مخاطر ترك قطع أثاث ملاصق للنوافذ تفاديا لاستخدامها من قبل الأطفال بغرض الفضول ما يؤدي إلى وقوع حوادث سقوط مأساوية.

وشددت على ضرورة إغلاق الشرفة دائماً ووضع المفتاح في مكان لا يصل إليه الأطفال وعدم استغلال الأطفال الأكبر سناً للبلكونة كمكان لترفيه الزوار عندما يكون الوالدان خارج المنزل والتأكد من عدم وجود أي شيء يمكّن الطفل من الصعود إلى جدران أو قضبان البلكونة ليتعلق عليها.

وأكدت أهمية التزام مستخدمي الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة لها، وفي المنتزهات، والابتعاد عن المناطق المزدحمة بالمركبات، وعدم السير عكس الاتجاه، وحثت على ضرورة ارتداء خوذة الرأس واستخدام أغطية الحماية للذراعين والركبتين، وتزويد الدراجة بمصباح أمامي أبيض وخلفي أحمر اللون، ووضع لوحة خلفية عاكسة للضوء لتنبيه مستخدمي الطريق، وعدم حمل أوزان تؤثر على توازن مستخدم الدراجة.

كما حثت أولياء الأمور على ضرورة الحذر عند الاشتراك أو شراء الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت وعدم الإفصاح عن تفاصيل بيانات البطاقة الائتمانية حفاظاً على سريتها، والشراء عبر المواقع الموثوقة التي تطبق ضوابط آمنة، واستخدام بطاقة مصرفية ذات رصيد محدود حتى لا يكونوا عرضة للاحتيال والقرصنة ما يؤدي إلى خصم مبالغ شهرية من البطاقة البنكية.

وطالبت بمضاعفة الرقابة على الأطفال خلال فترة الإجازة الشتوية وعدم الانشغال عنهم وحماية الصغار من مخاطر الابتزاز والإساءة عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية مثل حالات التنمر والتهديد وحالات التحرش واستدراج الصغار لمشاركة صورهم وبياناتهم وتوريطهم في أنشطة غير أخلاقية.