شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم دويدار رئيساً تنفيذياً لـ «مجموعة اتصالات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة اتصالات عن تعيين حاتم دويدار في منصب الرئيس التنفيذي، بعدما كان يتولى المنصب بالإنابة منذ مايو/ أيار الماضي.

وأنضم دويدار إلى المجموعة في شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2015، كرئيس تنفيذي للعمليات. وفي شهر مارس /آذار 2016، تم تعينه رئيساً تنفيذياً للعمليات الدولية.

وفي شهر مايو /أيار 2020، تم تعين دويدار رئيسياً تنفيذيا بالإنابة لـ«مجموعة اتصالات». كما يشغل دويدار عضوية مجالس الإدارة في كل من إتصالات المغرب، وشركة الاتصالات الباكستانية المحدودة، وشركة اتصالات مصر.

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