شكرا لقرائتكم خبر عن سون يرغب في الاستمرار مع توتنهام حتى نهاية مسيرته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير إن مهاجمه سون هيونج - مين يرغب في إنهاء مسيرته في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن المحادثات حول تجديد عقده تأثرت بجائحة كوفيد-19.

ويقدم سون مستوى رائعاً هذا الموسم، وسجل 13 هدفاً في 21 مباراة بجميع المسابقات، وينتهي عقده الحالي مع توتنهام في يونيو /حزيران 2023.

وفاز المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً بجائزة أفضل لاعب في كوريا الجنوبية للمرة الخامسة، والثانية على التوالي أمس الثلاثاء.

وحين سئل عن موقف عقد سون، قال مورينيو: إنه كان من الصعب إحراز تقدم في هذا الأمر في ظل الشكوك التي صنعتها الجائحة.

وأبلغ المدرب البرتغالي الصحفيين «كيف يمكن أن توقع عقداً جديداً مع لاعب؟ لا نعرف ماذا سيحدث في الموسم المقبل.

لا نعرف ما إذا كان بوسعنا تقديم عقد أفضل من الحالي للاعب. أثق في سون و(رئيس توتنهام) دانييل ليفي».

وأضاف «أعرف أن الاثنين يرغبان في استمرار العلاقة إلى نهاية مسيرته لو كان ذلك ممكناً».

«أرى مستقبل سون هنا، لكن... لا أضغط من أجل حدوث أي شيء الآن لأنها ليست اللحظة المناسبة».

ويتصدر توتنهام ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن حامل اللقب ليفربول قبل مواجهتهما في استاد أنفيلد في وقت لاحق، اليوم الأربعاء.