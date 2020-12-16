جو بايدن يقول "حان الوقت لطي الصفحة" بعد تأكيد فوزه

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Reuters

قال جو بايدن إن الوقت قد حان لطي الصفحة بعد أن أكدت الهيئات الانتخابية الأمريكية فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال بايدن في خطاب بعد الإعلان إن الديمقراطية الأمريكية "تعرضت للاختبار والتهديد بشدة" و"أثبتت أنها مرنة وحقيقية وقوية".

وأدان محاولات الرئيس ترامب لقلب النتيجة، وقال إن "إرادة الشعب سادت".

وكان تأكيد المجمع الانتخابي أحد الخطوات المطلوبة لتولي بايدن منصبه.

وفي ظل النظام الأمريكي، يدلي الناخبون بأصواتهم بالفعل "لمجمع من الناخبين"، هم من يصوتون بدورهم رسميا للمرشحين بعد أسابيع من الانتخابات. وثد فاز المرشح الديموقراطي، جو بايدن، في نوفمبر تشرين الثاني بأصوات 306 من الهيئات الانتخابية مقابل 232 للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ولم يعلق الرئيس ترامب، الذي لا يبدي أي علامة على التنازل.

وبعد فترة قصيرة من تصويت المجمع الانتخابي، أعلن على تويتر رحيل وزير العدل ويليام بار، الذي قال إنه لا يوجد دليل على وجود تزوير واسع النطاق في الانتخابات، على الرغم من ادعاءات الرئيس.

وأشاد بايدن في حديثه في ولاية ديلاوير، بـ"الرجال والنساء العاديين" الذين رفضوا التعرض للتنمر، مشيرا إلى جهود الرئيس للتشكيك في النتائج وإبطالها، بما في ذلك الطعون القانونية التي رفضتها المحاكم في جميع أنحاء البلاد.

وقال إن "شعلة الديمقراطية أضاءت في هذه الأمة منذ زمن طويل. ونحن نعلم أنه لا شيء حتى الوباء، أو إساءة استخدام السلطة، يمكن أن يطفئ تلك الشعلة."

وأضاف أن الوقت قد حان "لطي الصفحة، كما فعلنا طوال تاريخنا، من أجل التوحد والتعافي".

ماذا حدث في المجمع الانتخابي؟

BBC المجمع الانتخابي كان تحت الأضواء هذا العام.

لا يحظى تصويت المجمع الانتخابي في العادة بهذا القدر من الاهتمام، لكن تصويته هذا العام، وبسبب محاولات ترامب، كان تحت دائرة الضوء في كل ولاية.

وكانت ولاية كاليفورنيا، التي تؤيد الديمقراطيين بقوة، مع مجمعها الانتخابي البالغ عدده 55 صوتا، من آخر الولايات التي صوتت الاثنين ورفعت بايدن إلى حد 270 صوتا المطلوب للفوز بالرئاسة.

وقد فرضت إجراءات أمنية مشددة في بعض الولايات، بما في ذلك ميشيغان، وجورجيا، قبل التصويت، الذي جرى في عواصم الولايات وفي العاصمة واشنطن.

وفي ولاية ميشيغان - وهي ولاية متأرجحة رئيسية فاز بها بايدن - أغلقت المكاتب التشريعية في عاصمة الولاية لانسينغ بسبب تهديدات "حقيقية" بالعنف.

وجرى التصويت في مبنى الكابيتول بسلام على الرغم من محاولة مجموعة من الجمهوريين دخول المبنى لإجراء تصويت خاص بهم ولكنهم طردوا.

ووصف بايدن في خطابه المضايقات التي تعرض لها المسؤولون بعد الانتخابات بأنها "غير معقولة"، وقال: "أتمنى صادقا ألا نرى مرة أخرى أي شخص يتعرض لنوع من التهديد وسوء المعاملة التي رأيناها في هذه الانتخابات".

Getty Images الىئيس المنتخب ألقى خطابا عقب تأكيد فوزه.

وأشار إلى أنه حصل على نفس عدد أصوات المجمع الانتخابي، التي وصفها ترامب بأنها "ساحقة" عندما فاز في عام 2016. وأكد بايدن أنه فاز أيضا في التصويت الشعبي، وهو ما لم يحققه ترامب قبل أربع سنوات.

قال السناتور الجمهوري لامار ألكسندر: "انتهت الانتخابات الرئاسية. وصدقت الولايات على الأصوات. وبتت المحاكم في الخلافات. وصوت الناخبون. آمل أن يضع الرئيس ترامب البلاد في المرتبة الأولى، وأن يفخر بإنجازاته الكبيرة، ويساعد الرئيس المنتخب بايدن في الانطلاق إلى بداية جيدة".

من هم أعضاء المجمع الانتخابي؟

كل حزب له مرشح في انتخابات الرئاسة يعين أو ينتخب قائمة أعضائه بالمجمع، وذلك خلال الأشهر التي تسبق الانتخابات.

Getty Images

وعندما نعرف الفائز في التصويت العام بولاية ما، نعرف الحزب الذي يعين قائمة أعضاء المجمع عن تلك الولاية.

وينص الدستور على أن أعضاء المجمع يجب ألا يكونوا أعضاء في البرلمان (الكونغرس) أو أصحاب مناصب في الحكومة الاتحادية. وأكثر الناخبين شهرة هذا العام الرئيس السابق بيل كلينتون ومرشحة انتخابات 2016 هيلاري كلينتون.

ويصوت أعضاء المجمع عادة وفق نتيجة الانتخابات في ولاياتهم، ولكن بعض أعضاء المجمع لم يلتزموا بذلك في عام 2016، وهو ما جعل بعض الولايات تغير قوانينها لمنع تكرار مثل هذا الأمر.

ويتناسب عدد أعضاء المجمع عن كل ولاية مع عدد سكانها.

ما هي الخطوة التالية؟

عندما ينتهي التصويت ترسل النتائج إلى العاصمة واشنطن. ويتم فرز الأصوات في جلسة لغرفتي الكونغرس يوم 6 يناير/ كانون الثاني، يشرف عليها نائب الرئيس مايك بنس.

ويمهد ذلك السبيل لتنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة يوم 20 يناير/ كانون الثاني.

وقال ترامب الشهر الماضي إنه سيغادر مكتب الرئاسة في يناير/ كانون الثاني إذا أكد المجمع الانتخابي فوز بايدن. وعلى الرغم من ذلك واصل ترديد ادعاءاته بتزوير الانتخابات دون تقديم دليل.

وليس هناك مؤشرات على أنه ينوي الاعتراف بالهزيمة.