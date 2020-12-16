شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهمية اتفاقية "منتدى ميثاق غاز شرق المتوسط" بعد موافقة مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال في جلسته الختامية بالفصل التشريعي الأول، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنه 2020 بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع فى القاهرة بتاريخ 22/9/2020.

ومن جانبه أكد الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، أهمية الاتفاقية الخاصة بميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، والذي يكتسب أهميته من كونها تجمع يضم جميع دول شرق المتوسط المنتجة منها والمُصدرة للغاز الطبيعي، وتُشكل مكسبا كبيرا لجمهورية مصر العربية.

و شدد عبد العال، علي أن منتدي غاز شرق المتوسط يعد تتويجاً لجهود القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيكون مقره جمهورية مصر العربية، مضيفاً : هذا المنتدى سيكون فاتحة خير علي مصر ومنطقة شرق المتوسط.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز الأهداف الأساسية للمنتدي في ضوء الاتفاقية:

1- احترام حقوق الأعضاء بالمنتدى فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعى والحفاظ على هذه الموارد واستخدامها لمصلحة شعوبهم.

2- التعاون بين الأعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئى، فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي.

3- خلق حوار منظم وممنهج فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعي.

4- وضع برنامج من أجل صياغة السياسات الإقليمية فى هذا الخصوص.

5- دعم مجهودات الدول المنتجة أو الدول التى لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة، وذلك من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطى الحالى والمستقبلي.

6- مساعدة الدول المستهلكة للغاز على تأمين احتياجاتها والاشتراك مع دول العبور من أجل إتاحة شراكة مستدامة بين الأطراف الأساسية المعنية بصناعة الغاز بالمنطقة.

7- دعم تشكيل سوق إقليمى للغاز.

8- المساهمة فى تعزيز الحوار من أجل تحقيق أعلى كفاءة لإدارة احتياطات الغاز بالمنطقة.

ووفقا للميثاق يتحمل كل عضو بالمنتدى جميع النفقات اللازمة لمشاركته فى الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل ويتحمل المنتدى تكاليف سفر أعضاء المجلس التنفيذى لحضور اجتماعاتهم.