تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه في بعض البنوك في بداية اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه أمس، بينما استقر السعر في 6 بنوك أخرى.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك الأهلي المصري إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنك القاهرة إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 4 قروش في بنك التجاري الدولي إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنكي قناة السويس، والإسكندرية إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك البركة، وكريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي، والتعمير والإسكان عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.