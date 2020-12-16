سجلت أرمينيا 1098 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 150 ألفا و218 حالة.
وذكرت وزارة الصحة الأرمينية وفقا لصحيفة بان أرمينيان الأرمينية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء أنه تعافى 1242 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين 128 ألفا و694 حالة.
وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس بلغت 2556 شخصا بعد تسجيل
وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 73.5 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى73 مليونا و475 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات تجاوز المليون و635 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
كانت هذه تفاصيل خبر أرمينيا تسجل 1098 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 150 ألفًا و218 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.