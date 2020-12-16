أرمينيا تسجل 1098 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 150 ألفًا و218 حالة

سجلت أرمينيا 1098 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 150 ألفا و218 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الأرمينية وفقا لصحيفة بان أرمينيان الأرمينية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء أنه تعافى 1242 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين 128 ألفا و694 حالة.

وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس بلغت 2556 شخصا بعد تسجيل

27 وفاة جديدة أمس، بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 637 حالة.وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 73.5 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى

73 مليونا و475 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات تجاوز المليون و635 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.