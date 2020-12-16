الدفاع الروسية تعلن إبطال مفعول 5 آلاف لغم في قره باغ

طهرت قوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ، 175 هكتاراً من الأراضي، حيث جرى العثور على نحو 5 آلاف لغم وتم أبطال مفعولها.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء،"قامت الوحدات الهندسية التابعة لقوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ، بتطهير 175 هكتارا من التضاريس وأكثر من 49 كيلومترا من الطرق وأكثر من 400 مبنى سكني ومنشآت اجتماعية، وعثرت على حوالي 5

آلاف قطعة متفجرة وأبطلت مفعولها"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأشير إلى أن قوات حفظ السلام طهرت خلال 24 ساعة، 9.5 كيلومترات من الطرق.

وأضاف البيان: "يتم إزالة الأجسام المتفجرة المكتشفة والذخيرة غير المنفجرة وتدميرها في ميدان مجهز بشكل خاص. يتم تدمير الذخيرة التي لا يمكن نزعها على الفور مع توفير جميع

تدابير السلامة اللازمة".

يذكر أنه في نهاية سبتمبر، استؤنفت الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ، والتي أصبحت استمراراً للنزاع طويل الأمد وأدت إلى وقوع إصابات في صفوف السكان المدنيين.

وقام الطرفان بعدة محاولات للتوصل إلى هدنة، تم التوصل إلى اتفاق ثلاثي ليلة الـ10 من نوفمبر، لوقف الأعمال القتالية.

وبوساطة موسكو، اتفقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار تماماً وتبادل الأسرى وجثث القتلى، كما قامت يريفان بتسليم مقاطعات كيلبجار ولاشين وأغدام إلى باكو. بالإضافة إلى ذلك، تتمركز قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة.