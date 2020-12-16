بدء تسليم لقاح "سبوتنيك 5" ضد كورونا للتطعيم على نطاق واسع بروسيا

بدأت شركة "بيوكاد" إحدى الشركات المصنعة للقاح "سبوتنيك 5" بتسليم اللقاح ضد فيروس كورونا للتطعيم على نطاق واسع في روسيا.

وجاء في بيان الشركة المصنعة والذي نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن: "شركة -بيوكاد للتكنولوجيا الحيوية تبدأ في توريد اللقاح ضد "كوفيد-19" لمركز غامالي للتطعيم ضد فيروس كورونا على نطاق واسع في الدولة".

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاح "سبوتنيك 5" ويطوره

مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة. ويعتمد اللقاح على منصة "ناقلات الفيروسات الغدية البشرية" مدروسة جيدا ومصادق عليها، وتتمثل فوائدها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود آثار ضارة طويلة المدى.وبدأت في روسيا، في الخامس من ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من

73.5 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 73 مليونا و475 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات تجاوز المليون و635 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.