البحرين: تصنيف “سرايا المختار” إرهابية خطوة لمواجهة نوايا إيران الخبيثة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 27 دقيقة

آخر تحديث: 16 - ديسمبر - 2020 9:37 صباحًا

أعربت وزارة خارجية البحرين، الثلاثاء، عن ترحييبها بقرار الولايات المتحدة تصنيف ما يسمى بتنظيم “سرايا المختار” كمنظمة إرهابية.

وقالت الخارجية في بيان إن “سرايا المختار” منظمة إرهابية عالمية تهدد أمن مملكة البحرين ودول العالم.

كما أكدت أن تصنيف المنظمة هو خطوة إيجابية مهمة لمواجهة الأعمال والنوايا الخبيثة لهذا التنظيم المدعوم من الحرس الثوري الإيراني.

يذكر أنه في وقت سابق، الثلاثاء، صنفت الولايات المتحدة تنظيم “سرايا المختار” الذي يستهدف أمن البحرين منظمة إرهابية عالمية. وقالت إنها تتلقى دعماً من إيران، واتهمتها بالتآمر لشنّ هجمات على أميركيين في البحرين.

“خطط لأعمال إرهابية”

إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان أن “تنظيم سرايا المختار منظمة إرهابية تساندها إيران، ويستهدف أمن البحرين، ووردت تقارير عن تلقيه دعماً مالياً ولوجيستياً من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني”.

وأكد بومبيو قائلاً إن “التنظيم خطط لأعمال إرهابية ضد أفراد أميركيين في البحرين، وأيضاً عرض مكافآت مالية لاغتيال مسؤولين بحرينيين”.

كما جدد التأكيد على “سياسة أميركا التي لن تتسامح مع النظام الإيراني ووكلائه من الجماعات الإرهابية في المنطقة”.

“رسالة قوية إلى النظام الإيراني”

إلى ذلك كتب على حسابه في تويتر: “تصنيف سرايا المختار اليوم منظمة إرهابية هو رسالة قوية إلى النظام الإيراني، مفادها أننا لن نسمح لوكلائه الإرهابيين بتهديد شعب البحرين والأفراد الأميركيين هناك”.

يشار إلى أنه عام 2019، حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين بالسجن 7 سنوات على ثلاثة متهمين وتغريم الأخير 100 ألف دينار، كما قضت بالسجن 3 سنوات لرابع، وذلك لضلوعهم في الانضمام لتنظيم “سرايا المختار” الإرهابي، لتنفيذ عمليات إرهابية في البحرين بعد تلقيهم تدريبات على استخدام المفرقعات والسلاح في معسكرات الحرس الثوري الإيراني.

يذكر أنه عام 2017 صنفت السعودية والإمارات ومصر وبريطانيا تنظيم “سرايا المختار” على قوائم الإرهاب.