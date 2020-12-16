مسؤول إيراني يزعم اعتقال بعض المتورطين باغتيال فخري زاده

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 3 ساعات

قال نائب في البرلمان الإيراني ،الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية في بلاده تمكنت من التعرف على المحموعة التي قامت باغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده واعتقال بعضهم .

وزعم عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ”التعرف إلى جميع الجناة واعتقال بعضهم ممن على صلة باغتيال العالم النووي فخري زاده”.

وقال مرتضى محمود وند في حديث لوكالة أنباء ”فارس نيوز“، إنه تم ”التعرف إلى جميع مرتكبي اغتيال محسن فخري زاده واعتقال بعض هؤلاء، بينهم من قام بتركيب السلاح والسيارة التي كانت في المنطقة التي انفجرت، كما تم التعرف إلى الأشخاص الذين نفذوا هذه الإجراءات المساندة واللوجستية للعدو، وكذلك الرقيب الذي كان مرتبطا بهم“.

وأضاف النائب الإيراني بأنه ”لم يسمح له بشرح التفاصيل“، ولم يوضح عدد الأشخاص المعتقلين وتاريخ اعتقالهم فضلاً عن الجهة التي تدعمهم.

وفي وقت سابق، أفادت منظمة ”هنجاو“ الحقوقية الكردية، أن قوات الأمن في أعقاب قضية اغتيال فخري زاده، قامت بحملة تفتيش منازل واسعة في مدينة بانه التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران، وقامت بعرض صور لخمسة أشخاص خلال عملية التفتيش بهدف التعرف إليهم واعتقالهم“.

وبحسب المنظمة الحقوقية الإيرانية، ”فقد سافر فريق من قوات الأمن من طهران إلى مدينة بانه الكردية، منذ الأربعاء الماضي، وتعرضت منازل مئات الأشخاص لـ ”تفتيش عنيف“ من قبل هؤلاء العملاء ”بعنف ودون أي أمر قانوني“ وتم اعتقال 20 شخصًا.

وأشارت المنظمة بحسب مصادرها إلى أن ”السلطات الأمنية أفرجت عن بعض المعتقلين بعد يوم من أخذ تعهد خطي منهم ”مضيفة أن ”قوات الأمن القادمة من طهران قالت للمعتقلين إنها ستقدم مكافأة مالية لمن يزودهم بمعلومات عن هوية الأشخاص المطلوبين.

وسبق أن صرح مسئولون حكوميون إيرانيون بعدم تورط أي عامل بشري في اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، وأن سائق الشاحنة النيسان التي انفجرت أثناء الاغتيال غادر البلاد قبل وقت قصير من عملية الاغتيال.