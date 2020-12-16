البحرين تحتفي بعيدها الوطني وذكرى تسلم الملك حمد الحكم

الأربعاء 16 ديسمبر 2020

تحتفل البحرين، الأربعاء، بالعيد الوطني الـ49 للمملكة والذكرى الـ21 لتسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد.



وتحيي البحرين يومها الوطني في 16 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، على الرغم من أنها استقلت عن بريطانيا في 14 أغسطس/آب عام 1971، ويرجع ذلك إلى تقليد تم اتباعه في السنوات الأخيرة، وهو تأخير الاحتفال بالعيد الوطني ودمجه مع يوم جلوس الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وتزينت شوارع البحرين باللونين الأحمر والأبيض استعدادًا لاحتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني.

واكتست الكثير من المباني والأبراج في المناطق الحيوية والشوارع والتقاطعات باللونين والإنارة الليلية والزينة.

وانتشرت في المحلات التجارية تشكيلات متنوعة من الملابس الشعبية، الأوشحة، الدبابيس وغيرها من البضائع والهدايا، وقام العديد من المواطنين بتزيين منازلهم وسياراتهم ورفع الأعلام احتفاء بالمناسبة.

وشهدت مملكة البحرين منذ استقلالها عام 1971 نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، واستطاعت أن تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة.

وتبنت الحكومات البحرينية مجموعة من الأسس والمبادئ انطلقت من استراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة، بهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير أنشطتها وفتح الأسواق أمام مختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وتعد مملكة البحرين من أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعا في ضوء ارتفاع دعم القطاعات غير النفطية للناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي.

وينطلق ذلك في البحرين من أهمية القطاع النفطي، بوصفه مصدرا رئيسيا للطاقة، وإقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية، في ظل تسهيلات البنية التحتية والتشريعية ووجود 11 منطقة صناعية.

يشار إلى أن البحرين تحتفل بأعيادها الوطنية سنويا إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية.