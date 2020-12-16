تونس.. أكثر من 1400 إصابة جديدة بكورونا و41 وفاة

الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كشف آخر تحديث لوزارة الصحة التونسية أمس الثلاثاء عن إصابة أكثر من 1400 شخص بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، فيما توفي 41 شخصا جراء الوباء.



وأصاب الفيروس 1483 شخصا من بين 5326 تحليلا مخبريا، ليصبح العدد الجملي للمصابين منذ بداية تفشي الفيروس في فبراير الماضي 113241 شفي من بينهم 86801، وبلغ إجمالي الوفيات 3956 شخصا.

ولا تزال تونس تحت وطأة الموجة الثانية من الوباء وبمعدلات يومية مقلقة برغم القيود المفروضة على بعض القطاعات وحظر التجوال الليلي منذ أكتوبر والذي جرى التمديد فيه إلى يوم 30 من الشهر الجاري.

وأعلن مسؤولون بوزارة الصحة أنه من المتوقع وصول أولى شحنات التلقيح المضاد لفيروس كورونا بواقع مليوني جرعة في مرحلة أولى من مختبرات شركة فايزر الأمريكية، في الربع الثاني من عام 2021.